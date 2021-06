Kapotte bovenleiding in Apeldoorn: hele avond geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer

Veluwse musea gooien de voordeur open: ‘Zeg Roodkapje waar ga je heen…? Naar het Anton Pieck Museum natuurlijk!’

30 mei Vanaf zaterdag zijn bezoekers welkom in de musea op de Veluwe. Na een half jaar dicht te zijn geweest, draaien de meeste culturele instellingen de deur van het slot. Er is veel om uit te kiezen: tentoonstellingen die nog maar net open waren voor de lockdown, maar er is vooral heel veel nieuws. ‘Zeg Roodkapje waar ga je heen…? Naar het Anton Pieck Museum in Hattem natuurlijk!’