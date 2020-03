Kapotte vrachtwagen veroorzaakt file op A50 bij Beekbergen

Raakt boerin Annemiek onderstebo­ven van springrui­ter Erik uit We­num-Wie­sel?

1 maart Springruiter Erik Braat uit Wenum-Wiesel is één van de speeddates die de Drentse boerin Annemiek (26) heeft geselecteerd na haar liefdes-oproep in Boer Zoekt Vrouw. Weet Erik, die begeleider is op een zorgboerderij in Oene, Annemiek te raken tijdens een kort afspraakje?