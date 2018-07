Karateka wil nog een keer vlammen, en wel olympisch

Weekend­tips: van lichtjes­fes­tijn in Apeldoorn tot Hollandse hits in Harderwijk

13 juli Genieten van feeërieke taferelen in Apeldoorn, ontspannen struinen langs talrijke kramen in een Deventer plantsoen, je in Zutphen verwonderen over indrukwekkende foto's en ongegeneerd meezingen met levensliederen in Harderwijk. Dit en meer staat op de weekendagenda. Met het mooie zomerweer is het beslist geen straf erop uit te trekken.