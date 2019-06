Karbaat-donorkind uit Apeldoorn: 'Waarom heb ik blonde haartjes en mijn vader zo donker haar?’

Ergens, érgens in haar achterhoofd had ze al wel een vermoeden dat haar vader niet haar biologische vader was. Als klein meisje van zeven jaar vroeg ze al aan haar oma: waarom heb ik blonde haartjes en mijn vader zo donker haar? Maar Diana leefde haar leven zoals ieder kind, iedere puber, ging trouwen en kreeg twee gezonde kinderen. Ze stond er nooit écht bij stil dat haar biologische vader ook daadwerkelijk iemand anders was. Maar haar intuïtie liet haar niet in de steek, bleek vele jaren later. Diana Gerritse, nu 42 jaar, was 40 toen ze hoorde dat ze een donorkind is.