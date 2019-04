Karlijn (11) uit Apeldoorn oefent met moeder en zusje voor de finale voorleeswedstrijd

Video Gewonde bij aanrijding op A50 bij Loenen

9:53 De inzittende van een personenauto is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 ter hoogte van Loenen. Het ongeluk vond omstreeks kwart over negen plaats. Is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Bij het ongeval waren in ieder geval drie voertuigen betrokken, twee voertuigen kwamen zwaar beschadigd tot stilstand.