Karsten (11) uit Apeldoorn is de beste in balletje hooghouden: ‘Elke dag trainen? Geen probleem!’

Ruim 118.000 mensen in Afrika geholpen met opbrengst Serious Request in Apeldoorn

9:05 Het Rode Kruis heeft ruim 118.000 mensen in Afrika kunnen helpen met de 5,3 miljoen euro die de actie 3FM Serious Request in Apeldoorn heeft opgeleverd. De actie was er vorig jaar op gericht om mensen die elkaar kwijt zijn geraakt in een noodsituatie, weer samen te brengen.