Karten bij Zero55 in Apeldoorn is voor de stuurkunstenaar, niet voor de snelle jongens

De kartbaan is - in ieder geval in Nederland - vrij uniek in zijn soort, want het 330 meter lange circuit loopt zowel binnen als buiten. Althans, zolang het niet regent. En dat doet het op de dag van testen wel. Dat betekent: alleen binnen racen en een 30 meter korter rondje; in plaats van een stukje circuit in de buitenlucht, maak je als karter een extra bocht in de hal. Geluk bij een ongeluk: het extra binnenstuk is misschien wel het lekkerste gedeelte.



Voor de test hebben we een ervaren karter opgetrommeld, die voor een team van Coronel Kartracing rijdt. De iets minder ervaren verslaggever rijdt ook een rondje mee.