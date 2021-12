Kasper fietst kilometers op eenwieler voor 3FM Serious Request

Serious Request vindt traditiegetrouw plaats in de week voor kerst. Vier dj’s van 3FM zitten dit jaar weer opgesloten in het Glazen Huis. Vanuit Amersfoort zetten ze zich in voor het Wereld Natuur Fonds.

Het oorspronkelijke plan van Kasper was om 50 kilometer te fietsen en daarmee 100 euro op te halen. Maar met 250 euro is hij het streefbedrag al ruim voorbij. En ook het aantal kilometers schiet al aardig op. De teller tikt vandaag 45 kilometer aan. ,,De actie loopt hartstikke goed’’, vindt Kasper. ,,Ik hoop dat ik meer ophaal dan de 300 euro die ik vorig jaar bij elkaar wandelde bij 3FM Lifeline.’’

Volledig scherm Kasper Frederiks kan allerlei leuke trucjes uithalen op zijn eenwieler, maar fietst nu vooral veel kilometers om geld op te halen voor Serious Request. ,,De tropische regenwouden van Zuid-Amerika worden bedreigd.'' © Maarten Sprangh

Jongleren op de eenwieler

Op zijn 4de werd Kasper lid van Circus Apeldoorn. Daar leerde hij alles over optreden in een piste. Drie jaar geleden kwam de eenwieler op zijn pad en sindsdien is hij eraan verslingerd. ,,Het ziet er cool uit en ik kan er ook trucjes op. Ik kan bijvoorbeeld op obstakels springen en jongleren terwijl ik fiets.’’

Quote Ik kan bijvoor­beeld op obstakels springen en jongleren terwijl ik fiets Kasper Frederiks, deelnemer Serious Request

De eenwieler leek Kasper dan ook een toffe en unieke manier om dit jaar veel geld op te halen voor Serious Request. En dat heeft Kasper slim bedacht want ook bij 3FM springt zijn actie in het oog. Deze week komt zelfs 3FM sidekick Lideke de Vries langs om hem live in de uitzending met dj Rob Janssen te interviewen. ,,Spannend maar leuk.’’ Gaat hij de crew van 3FM ook leren eenwieleren? ,,Ze mogen het wel proberen maar ik denk niet dat het in een keer lukt. Bij mij duurde het wel een jaar voordat ik los kon fietsen.’’

Longen van de aarde

Door de vervroegde kerstvakantie heeft Kasper nu ineens veel meer tijd om extra kilometers te maken. Afgelopen weekend fietste hij op zijn eenwieler een rondje van wel 12 kilometer op de Hoge Veluwe. ,,Ik houd van de natuur en ik vind het fijn om in het bos te zijn.’’

,,Daarom vind ik het doel van Serious Request dit jaar ook zo belangrijk. De tropische regenwouden van Zuid-Amerika worden bedreigd. En omdat deze regenwouden de longen van de aarde zijn hebben we ze nodig om te leven. Ik hoop dat veel mensen meedoen aan de actie van 3FM en - via mij of een ander - doneren aan het WNF.’’

Het radio-interview van Kasper is donderdag 23 december rond 14.30 te horen én te zien via 3FM SR. Wil je de actie van Kasper ondersteunen? Ga dan naar: npo3fm.nl/kominactie/acties/eenwieleren-voor-het-regenwoud

Nog meer Apeldoorners in actie voor 3FM SR In de wijk Het Loo bakten Miranda en Boudewijn den Boer afgelopen weekend ruim 230 oliebollen voor Serious Request. ,,Omdat de jaarlijkse kerstborrel niet doorging hebben we dit bedacht’’, vertelt Miranda. Het project nam wel flink wat tijd in beslag. Eerst werd er proef gebakken om vervolgens nog een geheim ingrediënt (citroenrasp) aan het recept toe te voegen. ,,Daarna waren we nog een hele dag bezig met het bakken en rondbrengen van alle bestellingen. Super gezellig met 3FM op de achtergrond. Alles bij elkaar hebben we zo’n 275 euro bij elkaar gebakken.’’ De actie van Karsten Bos verloopt verloopt iets minder gesmeerd. Voor zijn eventopleiding bereidde hij met drie klasgenoten een Top2000 Pubquiz voor. ,,Het zou gehouden worden in een café’’, vertelt Karsten. ,,Maar nu alle kroegen dichtzitten hebben we de quiz noodgedwongen omgebouwd naar een online versie. Helaas kunnen we nu veel minder publiek kwijt dan we wilden.’’ Desondanks liggen de vragen gewoon klaar en doen Karsten en zijn klasgenoten er alles aan om de - inmiddels uitverkochte - pubquiz succesvol te laten verlopen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.