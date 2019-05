Kassa! Bierkratjes helpen Kevin en Wesley in Apeldoorn aan mooie tuin (en de natuur aan water)

Video Trees (77) ontsnapte nipt aan grote beuk die bij storm voorhuis in Terwolde plette

29 mei Dinsdag 29 mei 2018, vandaag precies een jaar geleden, stond de tijd om 17.20 uur letterlijk stil in de woonboerderij van Hans en Trees Immink uit Terwolde. Bij een hevige storm was de kolossale, rode beuk aan de zijkant van het huis omgewaaid en op het voorhuis gevallen. Daarin bevond zich Trees Immink, die aan de dood ontsnapte. De klok in de voorkamer had het door de klap begeven.