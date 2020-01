Kassa voor kinderen in Apeldoorn: 2652 zakken met vuurwerkafval

Dat kon op nieuwjaarsdag op meerdere plekken in de stad. In twee uur tijd werden in totaal 2652 zakken met resten van karton, plastic en kruit aangevoerd. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen er 2272 zakken in de gemeentelijke containers gingen. Het is geen record, maar ,,we zien een stijgende trend’’, zegt Michiel Bruins, manager van de gemeentelijke dienst die de inzameling elk jaar houdt. Tien jaar geleden eindigde de teller op 1644, de laatste jaren gaat het totaal steeds ruim over de tweeduizend zakken.