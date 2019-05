Kasteel bij Beekbergen verandert weekend lang in ‘Zweinstein’ tijdens Harry Potter-evenement

Magical Castle Edition wordt zaterdag 1 en zondag 2 juni op Parc Spelderholt in Beekbergen gehouden. Het kasteel op het terrein vormt het hart van het evenement, dat is geïnspireerd op de reeks Harry Potter-verhalen van J.K Rowling.

Magical Castle Edition trok bij Kasteel Doornenburg in het verleden 1.500 Harry Potter-fans. In Beekbergen kunnen per dag maximaal duizend bezoekers terecht. ,,De kern van het evenement richt zich op de wereld rond Harry Potter’’, zegt Erwin Meurs namens organisator LemiCon Events. Zo kunnen liefhebbers een ritje maken op een bezemsteel. ,,Maar er is veel meer op het gebied van magie te doen. Er zijn ook vikingen en er zijn acteurs die bijvoorbeeld in Star Wars hebben gespeeld.’’

Doolhof

Meurs ziet op het Spelderholt kansen het evenement verder te laten groeien. ,,We hebben er meer ruimte op het buitenterrein. We kunnen bijvoorbeeld een magisch doolhof plaatsen. Het kasteel is beter toegankelijk en kent verschillende kamers. Er komt een route door het kasteel waarbij er van alles is te doen.’’ De tijd dat fans op het evenement doorbrengen zal wisselen, weet Meurs. ,,De een heeft het na twee uur gezien, maar er zijn ook echte fans die niets willen missen en zich de hele dag vermaken.’’

Jonge Lily

Onder anderen acteur Andy Herd komt naar Beekbergen. Hij speelde een Gringotts Goblin in Harry Potter en vertolkte ook de rollen van Ewok en Jawa in de Star Wars-film Return of the Jedi. Ook Brian Wheeler (een van de Gringotts Goblin) en Katie Purvis (Gringotts Goblin) zijn aanwezig, kondigt Meurs aan. ,,En Ellie Darcey-Alden. Zij speelde de jonge Lily Potter, de moeder van Harry.’’ Ook Clem So (Wizard - The Crimes of Grindelwald) is van de partij.

Op Parc Spelderholt wonen, werken en leren jongeren met een beperking. ,,We willen ook graag voor hen iets betekenen’’, zegt Meurs. ,,We bekijken wat er mogelijk is op de vrijdag vooraf, of de maandag er na.’’

Kaarten kosten 17,50 euro. Parkeren kan 1 en 2 juni op het terrein van het Parc Spelderholt. Voor de mensen die met het openbaar vervoer komen is er een gratis pendeldienst met paard en wagen vanaf bushalte De Smittenberg.