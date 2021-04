Kasteel Cannenburch in Vaassen vindt zichzelf opnieuw uit: ,,Corona dwong om anders te denken”

Sceptici verdwijnen naar achter­grond: Hei & Bos groeit gewoon door

31 maart Basisschool de Kakelhof in Hoenderloo sloot in 2015 vanwege het teruglopende aantal leerlingen de deuren. Ouders lieten het daar niet bij zitten en in augustus 2018 opende Integraal Kind Centrum (IKC) Hei & Bos aan de Middenweg 31. Ruim 2,5 jaar later verwelkomt de school de vijftigste leerling en staat de toekomst in de steigers.