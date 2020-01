Kat Lola vermist in Apeldoorn, hond Ginger mist zijn maatje nu al twee maanden

Van markthal naar modemall in Epe: modezaak Kuijt groeit tegen de klippen op

11:30 Daar waar de ene na de andere kledingzaak de deuren sluit, groeit modewinkel Kuijt in de markthal in Epe tegen de klippen op. Volgende maand staat opnieuw een uitbreiding op stapel, de derde in vijf jaar tijd. Het geheim? ‘Gewoon doen waar we goed in zijn: mooie kleding verkopen’.