Katholieke kerken in Apeldoorn en omgeving nu ook dicht voor uitvaart en huwelijk

De katholieke parochies in de regio Apeldoorn, Epe-Vaassen, Twello en Loenen houden de kerken vanaf nu volledig dicht. Gewone vieringen werden al niet meer met publiek gehouden, voorlopig vinden er ook geen uitvaarten plaats vanuit een kerk. Als de corona-periode voorbij is komen er grote, gezamenlijke herdenkingsdiensten op een paar plekken.

Inwoners van deze regio die nog een katholieke viering willen volgen zijn al een paar weken aangewezen op uitzendingen via internet. Vanuit de Heilige Antonius Abtkerk in Loenen wordt elke zondag een mis via een live stream de wereld in gestuurd. Ook die vieringen zijn zonder publiek; alleen een priester en enkele anderen met een rol in de viering zijn aanwezig.

Volgens de landelijke regels mogen er nog bijeenkomsten voor uitvaarten worden gehouden. Mits er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en de 1,5 meter onderlinge afstand wordt aangehouden.

Niet verstandig

De samenwerkende parochies Emmaüs (Apeldoorn) en Fransiscus en Clara (dorpen) vinden het echter niet verstandig meer uitvaartdiensten in een kerk te houden. Een pastoor kan wel een ‘gebedsmoment’ - met een beperkte groep - leiden bij het graf, of in het crematorium. De laatste paar weken zijn er geen kerkelijke uitvaarten meer geweest, maar de samenwerkende kerken willen nu zelf een duidelijke lijn trekken.

De parochies zijn gewend om voor uitvaarten speciaal getrainde vrijwilligers in te zetten. Dat werd ingevoerd om werk weg te nemen bij het kleine team met pastores. Nu nemen die beroepskrachten deze taak echter juist weer volledig over. De uitvaartvrijwilligers zijn namelijk mensen uit de corona-risicogroep, weten de pastores. Daarom willen ze hen nu in de luwte houden. Ook omdat de mensen die naar uitvaarten komen, eveneens vaak tot de kwetsbare groepen horen.

Pijnlijk

Traditionele katholieken hechten veel waarde aan een uitvaartmis. ,,Wij zijn ons er zeer bewust van hoe pijnlijk dit is voor de nabestaanden’’, zegt diaken Ronald Dashorst namens de pastores van beide parochies. ,,Maar we leven in een buitengewone tijd, we moeten deze maatregel nemen in verband met alle veiligheidsvoorschriften die wij van de regering hebben gekregen.’’