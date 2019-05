Katholieken in Apeldoorn en dorpen naar één grote parochie, onder een nieuwe naam

De katholieke gemeenschappen in Apeldoorn gingen eerder al op in een grote stadsparochie met nog één kerk; de Onze Lieve Vrouwekerk in het centrum. Ook in de dorpen was er zo’n samenvoeging; daar worden nog drie kerken gebruikt (Twello, Vaassen en Loenen).

Bovendien zijn de twee gemeenschappen, respectievelijk de Emmausparochie en de Franciscus en Clara-parochie, gaan samenwerken. Zo 'delen’ ze al hun pastors. Nu wordt de volgende stap gezet. Vanaf 1 augustus van dit jaar is er één bestuur voor beide parochies. Met ingang van 1 januari 2021 is er sprake van één parochie die dus een groot deel van de Oost-Veluwe bestrijkt. Dat verband zal ook een - nog te bepalen - nieuwe naam krijgen.