Katten Billy en Frenky van ruziënde ex-partners blijven in Apeldoorn: ‘U komt er echt wel overheen’

Gelre ziekenhui­zen breiden uit met mobiele hospiceka­mers dankzij gift

Patiënten die in hun laatste levensfase zitten, kunnen deze doorbrengen in een van de twee nieuwe hospicekamers in de Gelre ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn. De hospicekamers zijn dankzij een donatie van Stichting Roparun gerealiseerd.

31 augustus