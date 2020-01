Kayersdijk Apeldoorn weer vrij na aanrijding

Zes jaar cel geëist tegen man uit Beekbergen voor roofover­val op 78-jarige vrouw

17:37 Een 47-jarige man uit Beekbergen hoorde gisteren in hoger beroep een gevangenisstraf van zes jaar eisen voor een gewelddadige woningoverval op een 78-jarige vrouw. De rechtbank legde hem afgelopen zomer al zes jaar cel op voor de overval in zijn woonplaats in december 2018, na een strafeis van vijf jaar. De man ging in hoger beroep. ,,Ik heb het gewoon echt niet gedaan”, zei hij voor het gerechtshof in Arnhem.