Kaylee (23) opent broodjeszaak met moeder Nathalie (53) op Schubertplein: 'Dit misten we in de buurt'

Belegde broodjes, wraps, tosti’s, soepen en smoothies. Je kunt het vanaf nu bestellen bij Broodjes&Zo. De nieuwe zaak wordt gerund door moeder en dochter Nathalie en Kaylee. “We liepen al een paar jaar met het idee rond om in Zuid een broodjeszaak te openen, want die misten we hier in de buurt”, zegt Kaylee, die eerder met haar moeder in een oliebollenkraam op kermissen heeft gestaan. We komen zelf uit Apeldoorn Zuid, ik woon aan de Rijnstraat.”

Snelle lunch

“We kennen Het Kletskopje, maar dat is een plek waar je rustig gaat zitten met een kopje koffie. Hier ga je naartoe voor een snelle lunch. We hebben hier ook minder zitplaatsen, je kunt hier ook een broodje afhalen. Uiteindelijk willen we ook gaan bezorgen, maar eerst even ritme in de zaak krijgen.”

Ook vegan opties

Maandag 6 maart is Broodjes&Zo geopend en zijn de kersverse eigenaren bedolven onder flessen wijn en bossen bloemen. “De broodjes sticky chicken, hete kip, pulled chicken en pulled pork zijn nu al hardlopers”, zegt Kaylee. “Maar we hebben ook vegan broodjes en wraps en alle smoothies zijn vegan.”

Broodjes&Zo is zeven dagen per week geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Volledig scherm Nathalie en Kaylee voor de zaak. © indebuurt Apeldoorn

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Apeldoorn. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!