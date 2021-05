Keerpunt in de crisis? Werkloosheid daalt en in Oost-Nederland nog eens een stuk harder

Adriana (24) uit Apeldoorn krijgt op toilet schrik van haar leven: een steenmar­ter in hoge nood

19 mei Adriana Plaggenborg (24) uit Apeldoorn schrok zich een hoedje toen ze naast haar op het toilet ineens een geritsel en geschuif hoorde. Aan de andere kant van de muur had een steenmarter zich in de spouw in de nesten gewerkt. Uiteindelijk moesten de brandweer en de dierenambulance erbij komen. Met Adriana én de marter gaat het naar omstandigheden goed. ,,Ik was bang dat ie omhoog zou komen.”