Kennismaken met hedendaags muziekonderwijs bij open dag van de Apeldoornse Popschool

Met video Auto op de kant bij aanrijding in Apeldoorn: bestuurder uit voertuig bevrijd

Bij een botsing tussen twee auto's op de Generaal van Heutszlaan in Apeldoorn is een van de voertuigen op z’n zijkant terecht gekomen. De bestuurder heeft enige tijd bekneld gezeten en is door de brandweer uit de auto bevrijd.

21 september