Kensington hoofdact op Apeldoorns Dranebootfestival

​Kensington is vrijdag 22 juni de hoofdact tijdens Lexman Drakenboot in Concert. Dat heeft de organisatie van het Grolsch Drakenbootfestival zondag bekend gemaakt. Het gaat om de meest succesvolle Nederlandse band van dit moment.

,,Het was een lange weg, maar het is gelukt om ze naar Apeldoorn te halen'', aldus Eric-Jan Westen, organisator van het festival. ,,Zo’n groot concert als dit, met zulke namen, is in Apeldoorn echt bijzonder. Daarmee steken we ook behoorlijk onze nek uit. Er moet heel veel geregeld worden voordat een band als deze komt. Het podium moet bijvoorbeeld weer groter worden dan voorgaande jaren. Maar dan staat er ook wel een onvoorstelbaar geweldige show.'' In totaal komen er zeven bands naar het Zwitsalterrein. ,,Dat wordt echt een unieke, onvergetelijke avond.''

Ziggo Dome

Kensington is in tien jaar van ​een ​Utrechts​e​​ ​schoolband​​ ​gegroeid ​naar een populaire festival- en stadionact. ​De band heeft net vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome én een uitverkochte tour langs het Nederlandse clubcircuit achter de rug. Hun laatste album is inmiddels dubbel platinum. In januari dit jaar wonnen ze de Popprijs.

Eerder werd al bekend dat dit jaar Diggy Dex, Wulf, Lil Kleine, Danny Vera, Michelle David and the gospel sessions en Ooostblok een show komen geven. De bands spelen afwisselend op twee podia: de Mainstage en de Plato stage - een wat intiemere setting in een grote festivaltent. Tussen de shows op de Mainstage door, tijdens de change-overs, draait DJ Chiel op het festivalterrein. De presentatie van het concert is in handen van Sander Hoogendoorn​, d​e 3FM DJ die in december ​in het glazen huis van Serious Request​ zat​​.​ Om 17.00 uur gaan de deuren open. Het concert duurt tot 01.00 uur.

