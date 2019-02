Kenteken leidt naar Apeldoornse verdachte van overval in Sassenheim

De Apeldoorner kon in de kraag gevat worden dankzij een oplettende getuige, die het kenteken van de vluchtauto noteerde. Hij pleegde de overval waarschijnlijk met vier anderen, zo verklaarde het 55-jarige slachtoffer. Ze zouden hem onder bedreiging van een steekwapen ‘enkele goederen’ afhandig hebben gemaakt, aldus de politie. Vervolgens gingen de vijf verdachten in een auto ervandoor. De Apeldoorner is voorlopig de enige die is opgepakt, de politie is nog op zoek naar de overige verdachten. Hulp van getuigen is daarbij van harte welkom.