Kerk in Apeldoorn speelt voor Kerstmis even Robert ten Brink

Klein is de doopsgezinde gemeente in Apeldoorn: zo'n 50 leden zijn er. Maar er is wel voldoende geld in kas. En in plaats van het op te potten voor welke toekomst ook, heeft de geloofsgemeenschap besloten nog meer te gaan geven aan goede bestemmingen. Dit jaar is dat het gezin van Stephen Maqsood, bewoner van het asielzoekerscentrum in Apeldoorn.