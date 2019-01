Kerk in Loenen komt met eigen ‘statement’: de nieuwe dominee is homo. En dat is geen enkel probleem

Duizend kuub kankerver­wek­ken­de grond weggegra­ven op ziekenhuis­lo­ca­tie Apeldoorn

10 januari Bij de voorbereidingen op het nieuwe Julianakwartier in Apeldoorn is ongeveer duizend kubieke meter grond verwijderd die was verontreinigd met kankerverwekkende stoffen (PAK's). Dat blijkt uit het rapport dat is opgemaakt over de sanering van het complex waar het Julianaziekenhuis stond.