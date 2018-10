Kerkelingen in Kerschoten wijken voor uitvaartcentrum

De uit 1967 stammende Open Hofkerk staat op de nominatie om gemeentelijk monument te worden. De nieuwe eigenares Nicole van den Bos heeft dinsdag overleg met de gemeente over de gevolgen daarvan. Bij de plannen die ze met het gebouw heeft, zegt ze recht te willen doen aan de historische waarde. Een in het oog springende glas in lood partij is een van de zaken die ze wil koesteren.



,,We hoorden dat het gebouw te koop zou komen omdat het aantal leden van de wijkgemeente terugloopt‘’, zegt Van den Bos. ,,Een kerk heeft functies die prima aansluiten bij wat een uitvaartorganisatie nodig heeft. Daarom hebben we het gebouw per 1 januari gekocht.‘’