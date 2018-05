Kerken hopen dat meer Apeldoorners vakantiegeld willen delen

Het project 'Vakantiegeld samen delen' begon in 2011 in De Maten, als initiatief van kerkelijk centrum De Drie Ranken. De opzet is dat mensen die iets kunnen missen, iets afstaan voor huishoudens die juist een extraatje kunnen gebruiken. Degenen die een beroep doen op de actie, en zij die geld schenken, blijven anoniem voor elkaar.

In de loop der jaren heeft de actie zich steeds verder verspreid over Apeldoorn. Daarbij groeide ook het aantal aanvragen, giften en het totaalbedrag.

91.000 euro

Dit jaar draait de actie voor de tweede keer in heel Apeldoorn en Ugchelen. Kerken zorgen voor de uitvoering. Het aantal aanvragen lijkt opnieuw te groeien. ,,In sommige wijken zitten we nu al op hetzelfde aantal aanvragen dat we vorig jaar aan het eind van de periode hadden'', zegt coördinator Frans Hoogendijk, een week voor de einddatum voor aanmelding. Dat betekent dat er ook meer inkomsten nodig zijn. En daar dreigt het te gaan wringen. Het aantal giften lijkt ook hoger uit te komen, maar blijft tot nu achter bij de toename van aanvragen. Als dat zo blijft, ontvangen aanvragers dit jaar vermoedelijk minder dan vorig jaar. Toen kwam er ruim 91.000 euro binnen, tegenover 541 aanvragen (1.194 mensen).

Lucht

In voorgaande jaren kon per huishouden een paar honderd euro worden uitgekeerd. De vraag is dus of dat nu ook lukt. De organisatie geeft graag een substantieel bedrag om echt een verschil te kunnen maken. Zodat de huishoudens daadwerkelijk een paar dagen weg kunnen of op een andere manier zichzelf wat lucht kunnen geven. Ze mogen zelf weten hoe ze het geld besteden.

Spannend