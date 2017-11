Kerst-tv-show in Apeldoorn zonder opnames

Het programma draait om bijzondere levensgebeurtenissen van mensen in het afgelopen jaar. Wie zo'n ervaring wil delen, kan een foto van een dierbaar persoon in een kerstboom hangen die bij het Marktplein komt te staan. Dat gebeurt in totaal in zeven steden in Nederland. Naast Apeldoorn zijn dat Den Bosch, Deventer, Dokkum, Emmen, Leiden en Leerdam. Presentator Joris Linssen interviewt vervolgens een aantal mensen die een foto achterlaten. Bijzonder is evenwel dat KRO/NCRV in slechts drie van die steden daadwerkelijk opnames maakt. Dat gebeurt in Den Bosch, Deventer en Dokkum. De andere vier steden dienen vooral om het 'gevoel' van Joris' kerstboom breder in Nederland te verspreiden. ,,Misschien dat we volgend jaar wel het aantal tv-steden uitbreiden'', zegt een woordvoerder van KRO/NCRV.

Linssen komt wel een dag naar Apeldoorn, maar de gesprekken die hij daar voet zullen dus niet op tv te zien zijn.