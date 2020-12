Kerstboodschappen halen eindigt in drama in Apeldoorn: auto na thuiskomst uitgebrand

Bruno (84) uit Eerbeek schrijft stevige brief: ‘Stel je toch niet aan, wij zaten vijf jaar in lockdown’

22 december Eén kerst, één oud en nieuw die anders is dan je zou willen. Is dat nou zo erg? De ogen van Bruno de Vries(84) uit Eerbeek vlammen op. Afgelopen zaterdag stond zijn ingezonden brief in de Stentor. ,,Al dat geklaag van jongeren die van alles niet meer kunnen. Zeur niet zo!”