Kerstboom gestolen van klanten Voedselbank Apeldoorn: ‘Hoe zielig kan je zijn?’

Antoinette uit Apeldoorn geeft met zichzelf worstelen­de zwangere vrouwen rust

10 december Ben je zwanger en ervaar je stress? Of heb je net een kindje gekregen en blijkt die roze wolk een donderwolk? Bevallingsverwerkingsspecialist Antoinette Kuiper (52) biedt deze worstelende vrouwen mentale begeleiding. Ervaringen van haar cliënten en hoe Kuiper ze helpt om rust in hun leven te brengen, heeft de Apeldoornse nu vervat in een boek: Oh(m) Baby.