Kerstboom kopen? Wees er snel bij! ‘Mensen willen er twee in plaats van één dit jaar’

Het was altijd min of meer een traditie: pas als Sinterklaas weer in Spanje zat, gingen mensen op jacht naar een kerstboom. De laatste jaren schoof dat al iets naar voren, maar nu lijkt het extreme vormen aan te nemen. ,,Normaal begonnen we in de week voor Sinterklaas met uitleveren. Nu gaan we dat voor het weekend van 7 en 8 november al doen”, zegt Gerrit Brinkman, die momenteel nog volop bezig is de buitenlandse markt te bedienen.