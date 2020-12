Kerstinkoopdrukte in Apeldoorn: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

KAART | Ook in Oost-Nederland minder positieve corona­tests, slechte score Zeewolde valt op

21 december In totaal zijn er in Nederland over de afgelopen 24 uur in totaal 11.212 nieuwe besmettingen van het coronavirus geconstateerd door het RIVM. Dat zijn er 1834 minder dan gisteren. Ook in Oost-Nederland zijn er minder besmettingen en is het aantal gemeenten dat rood kleurt op de kaart gedaald. Vooral de daling in Noord- en Oost-Gelderland valt op.