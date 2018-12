Kerstlied over oorlogskinderen van Esmée en Ilse 'live’ in Grote Kerk Apeldoorn

Apeldoorn­se, Zutphense en Harderwijk­se ‘vergeten’ kinderen hebben topdag in Efteling

22 december Enkele tientallen kinderen uit Apeldoorn, Zutphen en Harderwijk hebben vandaag een hopelijk onvergetelijke dag gehad in de Winter-Efteling in Kaatsheuvel. Het bezoek is onderdeel van een landelijke campagne van stichting Het Vergeten kind, waarbij in totaal 1500 kinderen betrokken waren.