Kettingbotsing op Apeldoornse kruising

video Ballen Harry serveert eigen bier bij zijn gehaktbal

9:55 Op de Middelbare Detailhandel School had hij al meer interesse voor marketing dan voor warenkennis. Dertig jaar later bouwt Harry Vesseur verder aan zijn imperium. De entertainer zet na Ballen Harry met Ballen Blond een nieuw product in de markt. ,,Wie een gehaktbal eet, krijgt zin in bier’’, zegt de Apeldoorner. Om er lachend aan toe te voegen: ,,En wie bier drinkt krijgt zin in een gehaktbal.’’