Keukenbrand aan Meerkoetweg in Apeldoorn

Situatie woning­markt Apeldoorn is inmiddels 'zorgelijk', zeggen makelaars

13:38 De gemiddelde prijs van een verkochte woning is in de regio Apeldoorn/Epe opnieuw gestegen. Dat gemiddelde lag in het derde kwartaal van dit jaar 9,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijk werden er 10 procent minder woningen verkocht - en het een heeft alles met het ander te maken.