Keukenbrand flat Apeldoorn zorgt voor ontruiming

Situatie in Gelre ziekenhui­zen ‘alarmerend’ door corona: opnamestop in Apeldoorn en Zutphen

Het aantal covidpatiënten in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen is de afgelopen dagen zo explosief gestegen, dat er in beide klinieken een opnamestop is ingesteld. De ic ligt vol. ,,De situatie is ronduit alarmerend.”

18 november