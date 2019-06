Keurmerk voor AH-supermarkt Sprengenpark Apeldoorn

Het SSK is ontwikkeld door het Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met TNO. In heel Nederland voeren inmiddels 230 supermarkten het certificaat. Sprengenpark is de eerste winkel in Apeldoorn die het ontvangt. In de regio was het keurmerk al toegekend aan Spar Bonder (Loenen), Plus Imanse (Klarenbeek), Plus van Tetering (Eerbeek) en Jumbo Eerbeek.