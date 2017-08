Kevin (25) uit Deventer knipt wereldsterren in Monaco

,,Je gaat gewoon met ze in gesprek. Ze zijn superlief en vertonen helemaal geen sterallures. Met Zlatan heb ik het over zijn vrouw en kinderen en zijn leven gehad en hij was ook geïnteresseerd in mijn leven'', verzekert Smeenk. Niet zelden vragen klanten hem hun haar te komen doen op bijvoorbeeld een luxe jacht of in een villa. Het is in Monaco geen uitzondering dat iemand zijn favoriete kapper vanuit het buitenland laat invliegen. Kevin Smeenk belandde in september 2016 in Monaco nadat hij de mensen achter Velvet Monkey (kapsalon in Almelo) was opgevallen tijdens de Amsterdam Fashion Week. ,,Zij wilden in Monaco een salon beginnen en zochten iemand. Ik heb hen gevraagd of dat niet iets voor mij zou zijn. Een week later zat ik in het vliegtuig. Binnen twee maanden trok Velvet Monkey zich terug en heb ik de salon overgenomen.''