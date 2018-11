Kick Out Zwarte Piet mag langs de route van Sinterklaas demonstreren in Apeldoorn

Sinterklaas komt morgen in Apeldoorn aan op het station in Apeldoorn, na een welkom op het Stationsplein volgt een optocht door de Hoofdstraat naar het Raadhuisplein. ,,Kick Out Zwarte Piet krijgt een plekje langs de route, en demonstreert tussen 10.00 en 11.30 uur‘’, laat gemeentewoordvoerder Nanne Dorren weten. ,,Op het gebied van veiligheid zijn we alert, we werken daarin samen met de politie. Ook op eventuele tegendemonstraties zijn we uiteraard alert, maar er zijn nog geen officiële meldingen bij ons binnen.’’