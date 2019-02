Kidsrun Midwintermarathon Apeldoorn: ‘ik loop sneller dan oma’

De 46e Midwinter­ma­ra­thon in Apeldoorn in 16 getallen

14:02 Aan de 46e Midwintermarathon in Apeldoorn doen dit jaar in totaal 14.004 deelnemers mee. De Acht van Apeldoorn (met de start om 15 uur) is met 6000 deelnemers traditioneel het grootste onderdeel van het loopevenement.