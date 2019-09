Kiek ‘m goan groeit in Beekbergen uit van buurtfeest naar druk festival

Het is niet alleen maar feesten geblazen op het terrein aan Het Witte Veen. Dat wil zeggen, een deel van de aanwezigen zal zich eerst in het zweet werken. Op vrijdagavond gebeurt dat via een wedstrijd biervat rollen. Daaraan doen zestien teams mee. De cross die zaterdag overdag op het programma staat, is nog populairder. Daarvoor heeft de organisatie de inschrijving voortijdig gesloten, omdat alle plekken al vergeven zijn. Er komen nu 138 mensen aan de start die het in verschillende klassen tegen elkaar opnemen.

Artiesten

Het evenement is nog niet uitgegroeid. Dit jaar zijn er voor het eerst op drie dagen activiteiten. Hoewel het op zondag voor de volwassenen vooral napraten en bijkomen is: zij hebben dan een ‘rustdag’. Voor de kinderen zijn er nog wel allerlei activiteiten. Hoe serieus het festival inmiddels is geworden blijkt onder meer ook uit het feit dat er dit jaar een speciale stichting voor is opgericht. Ook worden inmiddels artiesten geboekt voor de feestavond op zaterdag. Dit jaar komt onder meer de Gebroeders Ko op het podium. Door een behoorlijke sponsoring is er geen entree; ook het parkeren is gratis. Om alles goed te laten verlopen zijn 76 vrijwilligers in touw.