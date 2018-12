Kijk hier binnen bij nieuw trampolineparadijs in Apeldoorn

Pas op! Als je niet op tijd springt, word je neergehaald door twee draaiende balken. Gelukkig is de landing zacht. ,,De ‘Sweeper’ is gebaseerd op een hindernis uit de ‘WipeOut’-programma’s op tv’', zegt Jeroen Meijerhof, locatiemanager van Optisport. Het is één van de tien attracties van Krazy Kangaroo aan de Schorpioenstraat in Apeldoorn. Een paar maanden geleden was hier nog Kids Playground gevestigd. ,,De planning was strak, maar we zijn erg blij dat we in de kerstvakantie open kunnen. Op deze proefdraaidag kijken we hoe we de doorstroom eventueel kunnen verbeteren’', aldus Meijerhof.