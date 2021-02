Kijk hoe Apeldoorn van winter naar lente ging in een week tijd: van schaatsen naar hangmat

Middelbare scholen willen 1 maart weer open: les in theater of hotel én sneltesten mogelijke oplossing

18 februari Middelbare scholen willen hun leerlingen vanaf 1 maart minstens één keer per week in de klas hebben. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de VO-raad ervoor pleit om met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen tóch te mogen ontvangen. Scholengemeenschappen in Oost-Nederland steunen de oproep van harte.