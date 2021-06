Kijken hoe Oranje voetbalt vanavond? Apeldoorner Herman zit gewoon in de Arena

,,Ik ben vanochtend om 8 uur begonnen in Duiven. Dat was de enige plek waar ik nog terecht kon voor een coronatest. En daar stond ik in de rij met allemaal mensen die naar de wedstrijd wilden. Ik ben hier samen met 90 collega's. Ik werk bij kennisinstituut Marin in Wageniningen. Dit is een beetje ons eerste personeelsuitje. Ongelooflijk dat ons dat gelukt is. We hebben een van de sponsors gevraagd en die heeft ons geholpen. We zitten alleen wel verspreid over het stadion. Werken doen we samen, maar hier moeten we afstand houden. Dat maakt niet uit. Ik zit achter het doel. Ring 2. Mooi hoog. Ik hoop dat we winnen.”