Kijkers The Passion lyrisch over ‘beste Jezus ooit’ uit Apeldoorn

Lisa uit Apeldoorn doet oproep aan Youp: Verplaats voorstel­ling zodat we Ajax in finale Champions League kunnen zien

18:59 De paniek sloeg de 28-jarige Lisa Bennenk gisteren om het hart. Nu Ajax gewonnen heeft van Juventus, komt de finale wel erg dichtbij. Toen Ajax-fan Lisa in haar agenda keek, bleek dat ze op de avond van de finale, zaterdag 1 juni, al iets anders in haar agenda had staan: Youp van ‘t Hek. Ze aarzelde niet en schreef de cabaretier meteen een brief.