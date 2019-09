Kijkje nemen op de plek in Apeldoorn waar kolonel Warrack zijn adem inhield

Het opmerkelijke verhaal speelde zich af in de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. De Britten richtten het complex, met toestemming van de Duitsers, na de Slag om Arnhem in als militair ziekenhuis. Zo'n 1.800 Britse en Poolse gewonde krijgsgevangenen zouden er verzorgd worden. Na een paar weken echter namen de Duitsers de kazerne weer over. Alle gewonden en het personeel werden naar Duitsland gebracht.

Ontsnappen

Herinneringskamer

In 2012 is het vertrek van Warrack als herinneringskamer ingericht. De kruipruimte is nog intact. De kamer is echter niet zomaar te bezoeken; de Koninklijke Marechaussee heeft het betreffende gebouw tegenwoordig in gebruik. Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is een kijkje nemen wel mogelijk.

Dat gebeurt in kleine groepen; een bezichtiging met daarbij een toelichting duurt zo'n 30 minuten. Aanmelden is noodzakelijk (via b.mouw@outlook.com of Ben Mouw, Zwolseweg 86 , 7315 GN Apeldoorn) onder vermelding van contactgegevens en het gewenste dagdeel voor een bezoek.