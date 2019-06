Kijkshop-pand in binnenstad Apeldoorn kan in bijzondere blikvanger veranderen

De firma Noteboom was een winkel in cadeau- en huishoudelijke artikelen. Zoals veel panden in de Apeldoornse binnenstad, had ook deze zaak een zogenoemde Jugendstil-gevel. Vele daarvan zijn gesloopt of gewijzigd. In de afgelopen jaren is een deel ook weer hersteld.

Het pand van Noteboom werd in december 1981 door brand verwoest. Ruim twee jaar later, in 1984, opende er een nieuwbouwcomplex. Met bovenin appartementen en op de begane grond de Kijkshop; toen een vernieuwende winkelformule. Begin 2018 viel het doek voor die keten.