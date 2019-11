Kijkshoppand in Apeldoorn is nu een fietsenstalling

Aanleg glasvezel leidt in Apel­doorn-Oost tot klachten, rotzooi en een ‘ontslagen’ onderaanne­mer

14 november De aanleg van glasvezel moet voordelen op de digitale snelweg opleveren. In de Apeldoornse wijk Woudhuis is de uitrol tot dusver echter een voorname bron van ergernis, met name qua straatwerk. Daardoor is er zelfs een onderaannemer de laan uit gestuurd.