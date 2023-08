Kijktip: Apeldoornse Sarissa (26) laat zien hoe ze geld verdient in Fok De Vakkenvuller

Met video Spontane kleedjes­markt zorgt voor verbinding in jonge wijk Zuidbroek

Waar een ‘leuk ideetje’ al toe kan leiden. Janet Freriks (38) wilde eindelijk eens de zolder opruimen. Waarom dan niet een kleedjesmarkt in de wijk organiseren? Een kleine maand later staat de hele wijk Zuidbroek vol met kleedjes met kleding, speelgoed en boeken. Iedereen op zijn eigen oprit of in zijn eigen tuin. ,,Het zorgt voor verbinding.”