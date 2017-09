Kilometers file na ongeluk met auto en vrachtwagen op A50

Snelheid A1 omlaag naar 100 km per uur? Commissie wil onderzoek

14:53 Wat zijn de effecten voor milieu, verkeersveiligheid en omwonenden als de maximum snelheid op de A1 verlaagd wordt naar 100 kilometer per uur? Op die vraag wil de commissie Milieu EffectRapportage (MER) eerst een antwoord, voor het ministerie een besluit mag nemen over verbreding van de snelweg. Dat schrijft de commissie MER in haar advies.