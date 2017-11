Kilootje of 10 mag er wel af... in 6 weken

Oké, het moet maar eens gebeuren. De schrik slaat hard toe als de weegschaal bijna de honderd kilo aantikt. 98,7 kilo... Achtennegentig komma zeven kilo! Dat kan met mijn lengte en sportverleden toch echt niet meer. Natuurlijk, ik ben geen 25 jaar meer, ben van 1972 - rekent u maar uit. Maar ook op deze leeftijd mag het allemaal wel wat strakker en fitter. Ik ga er wat aan doen, besluit ik. Maar heb wel hulp nodig, de bekende stok achter de deur.

Lees ook Play Kiloknallers met Walter #1 Lees meer

En die vind ik op Facebook, waar de ene na de andere fitnessorganisatie mannen blijkt te zoeken in leeftijdsgroepen waar ik onder val. Zal wel met gerichte marketing te maken hebben. Mijn oog blijft al snel hangen op een oproep voor mannen tussen de 35 en 45 jaar die in zes weken willen afvallen, strakker en vooral vitaler worden. Daar pas ik nog net in. Zes weken niet alleen trainen bij sportcentrum Fit & Fun in Twello, maar ook vooral een voedingsschema volgen.

Schijf van vijf

Hè bah, denk ik nog. Zin in shakes, pillen en dergelijke heb ik niet, maar dat blijkt gelukkig niet de bedoeling. Een menu, met zes eetmomenten, gebaseerd op de oude vertrouwde schijf van vijf. Gezond dus. Ik hap toe. Voordeel is dat het hele gezin mee kan eten op basis van die menu's, alleen voor mij zijn de afgewogen porties kleiner.

,,Je denkt toch niet dat ik elke avond apart voor jou ga staan koken'', reageert mijn vrouw wanneer ik het plan thuis ontvouw; de kinderen zijn sneller om. Zolang vrijdag maar patatdag blijft, is de strenge voorwaarde die op tafel komt. Ja voor hen dan. Niet voor mij. Te veel vet, sauzen, chips, snoep, koekjes; ze zijn verboden de komende weken. Net als alcohol - dat wordt nog wat op trainingsavonden van mijn voetbalteam... En minimaal drie keer per week sporten in Twello, liefst vaker nog, maar ook thuis gaan de trainingskleren aan.

Nulpunt

Coach Kick is enthousiast nadat hij me bij de intake aan een inspectie heeft onderworpen. Gewicht, vetpercentage, buikomvang, body mass index (BMI), bloeddruk, alles wordt gemeten en als nulpunt gebruikt. Kick constateert dat er wel wat te winnen valt de komende weken. Maar, zo benadrukt hij, 'je moet het wel zelf doen natuurlijk.' En dat beloof ik. Onder de negentig kilo komen in zes weken is de ambitieuze doelstelling, een vetpercentage van onder de 22 procent en een sterk gereduceerde buikomvang. Kan dat in zes weken? We gaan het zien. En na die zes weken? Nou eh, laten we eerst deze zes weken goed door zien te komen.

Iedereen mag er deelgenoot van worden, want het idee is om mij de komende zes weken te volgen. Met twee keer een video in de week, maar nog vaker met vlogs, tekst en foto's van mijn hand onder de noemer 'Kiloknaller'. Over een stok achter de deur gesproken.